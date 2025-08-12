Фонд НТИ выделит больше миллиарда рублей на поддержку разработчиков дронов

По итогам выполнения проектов 2024 года были достигнуты результаты по 14 проектам: организовано одно серийное производство, завершены два проекта по разработке на базе НПЦ опытных образцов и 11 проектов по разработке на базе НПЦ прототипов новых видов продукции, В 2025 году ожидается достижение результатов по 113 проектам, в 2026 году — по 28 проектам. Среди них организация серийного производства, разработка опытных образцов и так далее.