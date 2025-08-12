О чем умолчал Гросу: Гордо показывая парламент Молдовы, спикер забыл рассказать, что здание построено благодаря Ивану Бодюлу, КПСС и СССР

«Оно построено в 1973−76 годах по проекту архитекторов Александра Черданцева и Григория Босенко. Строительством “офиса” ЦК Компартии руководил сам первый секретарь КП МССР Иван Иванович Бодюл. Первый фундамент находится аккурат под клумбой. Бодюл дал указание перенести здание глубже, чтобы “не мешал шум транспорта”. Не сделай он это, смотрели бы вы свою “Костлявую Сибирь” на проезжей части.