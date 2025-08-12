Журналист Елена Пахомова прокомментировала видео спикера парламента Игоря Гросу, в котором он рассказывает о здании парламента Молдовы и гордо показывает сквер, который партия PAS сегодня использует для своих пропагандистских мероприятий.
Пахомова напомнила, что Гросу умолчал о важной детали:
«Оно построено в 1973−76 годах по проекту архитекторов Александра Черданцева и Григория Босенко. Строительством “офиса” ЦК Компартии руководил сам первый секретарь КП МССР Иван Иванович Бодюл. Первый фундамент находится аккурат под клумбой. Бодюл дал указание перенести здание глубже, чтобы “не мешал шум транспорта”. Не сделай он это, смотрели бы вы свою “Костлявую Сибирь” на проезжей части.
Так что, неучи, скажите спасибо дедушке Ване, Компартии и СССР, подарившим вам условия, которых заслуживают куда более достойные люди".
