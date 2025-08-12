Мэр осмотрел новые скверы в двух районах Нижнего Новгорода

Как сообщил мэр в своем телеграм-канале, в Приокском районе завершили масштабные работы на бульваре вдоль проспекта Гагарина. Он отметил, что за последние несколько лет на этой территории было благоустроено пять участков, и теперь они объединены в единую прогулочную зону протяженностью около трех километров. Завершающим этапом стал сквер от улицы Лебедева до улицы 40 лет Победы, где появились новые пешеходные дорожки, лавочки, качели, две детские площадки, теннисные столы, зеленые насаждения и освещение.