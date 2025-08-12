Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 13 августа 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— пр. Победы, 151-А, 151-Б, 153-А — с 09:30 до 20:00.
Отключение газоснабжения:
— Кудрявцева, 20 (подъезды 1−3) — с 09:00 до 17:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Солнечная, 18-А, 18-Б — с 09:00 до 16:00;
— Захаренко, 5-А, 5-Б; Комсомольский пр., 80-Б, 80-В — с 09:30 до 17:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Дегтярева, 79; Сталеваров, 88; пер. Театральный, 16 — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Заслонова, 6 (подъезды 1, 2); 7 (подъезды 1, 2), 8 (подъезды 1, 2) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— п. Новосинеглазово: Советская, 31, 33-А; Октябрьская, 2, 2-А, 7-А; Станционная, 20; Станционная: Котельная ТП-701 — с 10:00 до 16:00;
— п. Новосинеглазово: 8 Марта, 10, 12, 12-А, 14, 14-А, 16; Морозова, 23; Чехова, 2, 3, 4, 4-А; Лермонтова, 22, 24; Комсомольская, 2, 14, 20; Российская, 260 — с 10:00 до 16:00;
— п. Новосинеглазово: Челябинская, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 15, 15-А, 17; Кирова, 1; Лермонтова, 11-А, 15, 17, 18, 20; Октябрьская, 2−16 (чет.), 17; Чехова, 2, 5, 7, 9; Станционная, 2, 16, 16-А, 22; Советская, 23/1, 28, 33-А, 33-А/1; ч/с: Новая, 2−12; Суворова, 1−11 (неч.), 6, 8; Пушкина, 1−11, 12, 14, 16; Советская, 2−12; Морозова, 17 — с 10:00 до 16:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Карпенко, 34 (подъезды 1−4), 39 (подъезды 1, 2), 43 (подъезды 1, 2) — с 09:00 до 17:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Смирных, 13-А (подъезды 1−4), 5 (подъезды 1, 2), 15-А (подъезд 1) — с 09:00 до 17:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В срелу, 13 августа, будет отключен светофор на перекрестке проспекта Победы и улицы Героев Танкограда — с 09:30 до окончания работ.
Будьте внимательны и осторожны!