Семь километров новых велодорожек откроют в Петербурге до конца года

Сейчас сеть велодорожек составляет 154 километра.

Источник: Комсомольская правда

Петербург продолжает активно развивать сеть велодорожек, которая уже превышает 154 км. Как рассказал портал «Петербург2», до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 7 км новых веломаршрутов в различных районах города.

Новые участки велодорожек появятся вблизи станций метро и популярных культурных объектов, что позволит велосипедистам удобно комбинировать разные виды транспорта. Особое внимание уделяется безопасности и комфорту передвижения для всех участников дорожного движения.

— Развитие велоинфраструктуры — важная часть нашей стратегии по снижению транспортной нагрузки и улучшению экологии, — отмечают в городской администрации. Власти подчеркивают, что учитывают предложения жителей при планировании новых маршрутов.

В последние годы в Петербурге наблюдается устойчивый рост популярности велосипедного транспорта. Новые велодорожки призваны удовлетворить потребности как местных жителей, так и туристов, делая город более удобным для экологичных видов передвижения.