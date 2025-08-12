Семь километров новых велодорожек откроют в Петербурге до конца года

Петербург продолжает активно развивать сеть велодорожек, которая уже превышает 154 км. Как рассказал портал «Петербург2», до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 7 км новых веломаршрутов в различных районах города.
Новые участки велодорожек появятся вблизи станций метро и популярных культурных объектов, что позволит велосипедистам удобно комбинировать разные виды транспорта. Особое внимание уделяется безопасности и комфорту передвижения для всех участников дорожного движения.
— Развитие велоинфраструктуры — важная часть нашей стратегии по снижению транспортной нагрузки и улучшению экологии, — отмечают в городской администрации. Власти подчеркивают, что учитывают предложения жителей при планировании новых маршрутов.
В последние годы в Петербурге наблюдается устойчивый рост популярности велосипедного транспорта. Новые велодорожки призваны удовлетворить потребности как местных жителей, так и туристов, делая город более удобным для экологичных видов передвижения.