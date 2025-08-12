Ричмонд
Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в сентябре-ноябре

Президент Беларуси Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в сентябре-ноябре 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в сентябре-ноябре 2025 года. Указ подписан во вторник, 12 августа 2025 года, о чем проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».

Призываться будут граждане Беларуси мужского пола, которым на день призыва исполнится 18 лет. Параллельно указом президента предусмотрено и увольнение в запас срочников, которые уже выслужили установленные законодательством сроки.

Ранее мы писали о том, что Роман Головченко, который во вторник 12 августа 2025 года впервые встретился с Александром Лукашенко в статусе главы Нацбанка, подарил президенту очень необычную золотую моменту (о ее названии и о том, чем она необычна — про все это пишем вот тут).

