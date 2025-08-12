Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в сентябре-ноябре 2025 года. Указ подписан во вторник, 12 августа 2025 года, о чем проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».
Призываться будут граждане Беларуси мужского пола, которым на день призыва исполнится 18 лет. Параллельно указом президента предусмотрено и увольнение в запас срочников, которые уже выслужили установленные законодательством сроки.
