Головченко сказал Лукашенко о развитии и контроле рынка криптовалюты в Беларуси

Роман Головченко доложил Лукашенко о ситуации на рынке криптовалюты в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Глава Нацбанка и экс-премьер Беларуси Роман Головченко сообщил президенту Александру Лукашенко о том, что регулятором уже подготовлены конкретные нормативно-правовые акты, направленные на развитие рынка криптовалют.

Речь об этом, как пишет БелТА, зашла в ходе встречи Лукашенко и Головченко, которая состоялась во Дворце Независимости в Минске, во вторник, 12 августа 2025 года.

— Мы видим перспективу не только непосредственно в регулировании, для того чтобы не допустить экономического ущерба, но у нас есть определенное предложение, каким образом достичь, так скажем, некоторых прорывных результатов с точки зрения задействования криптовалют, — приводит слова Головченко названный источник.

Роман Головченко также анонсировал представительное совещание, на котором в деталях и подробностях будет рассмотрена практика, механизмы и перспективы регулирования рынка криптовалют и цифровых активов в Беларуси.

Ранее мы писали о том, какой необычный и очень редкий подарок Роман Головченко преподнес Александру Лукашенко, встречаясь с ним впервые в статусе главы Национального банка Беларуси (здесь про это).

