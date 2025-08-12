Два пригородных маршрута до Самары перевели на регулируемый тариф

Также с 2024 г. запущена областная программа модернизации трамвайной инфраструктуры в Самаре и покупке 71 нового трамвайного вагона. 40 из них уже поступили в город и работают на популярных маршрутах. Параллельно министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области ведется работа по формированию стратегии развития транспортной отрасли региона.