Жители Башкирии отдали мошенникам более 6 млн рублей за сутки

Жители Башкирии за последние сутки потеряли более 6 миллионов рублей. Об этом сообщило на пресс-службу МВД региона.
В министерстве рассказали о нескольких жертвах аферистов. Так, в полицию обратился 53-летний мужчина. Мошенники предложили его несовершеннолетнему сыну обучение в автошколе. Подросток перевел аферистам 530 тысяч рублей.
23-летний уфимец перевел мошенникам 310 тысяч рублей. Они представили операторами связи предложили инвестировать деньги на их сохранение.
Перед 30-летней жительницей Балтачевского района мошенники представились сотрудниками «Озон» и предложили ей заработать. В результате женщина перевела аферистам более 5 миллионов рублей.
В Стерлитамаке мошенники убедили 32-летнюю женщину, что ей нужно предотвратить оформление кредита. Она перевела им более 520 тысяч рублей.
