В Казахстане отмечают День Каспийского моря

В 2006 году в силу вступила Рамочная конвенция по защите Каспийского моря и окружающей среды от загрязнения. Документ был подписан 12 августа 2006 года в Тегеране.
Как отметили в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана, в Каспийское море впадает около 130 рек, но основной объем притока приходится на реки Волга, Жайык (Урал), Терек, Кура, Сулак, Самур и на малые реки иранского побережья. С территории Казахстана в Каспий впадает река Жайык (Урал).
Отметим, что РГП «Казгидромет» ведет прибрежные морские наблюдения за уровнем моря на 10 морских гидрометеорологических станциях и постах, а за качеством воды на 50 прибрежных точках (22 точки на Северном Каспии и 28 точек на Среднем Каспии).
Казахстан активно участвует в реализации Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспия, развивает научные исследования и сотрудничество со странами-соседями для сохранения устойчивого будущего моря.