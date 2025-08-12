В Казахстане отмечают День Каспийского моря

Как отметили в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана, в Каспийское море впадает около 130 рек, но основной объем притока приходится на реки Волга, Жайык (Урал), Терек, Кура, Сулак, Самур и на малые реки иранского побережья. С территории Казахстана в Каспий впадает река Жайык (Урал).