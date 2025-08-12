В Прикамье прошел фестиваль «Оксьом “Кыв”»

В Пермском крае состоялся первый медиафестиваль «Оксьом “Кыв”» («Встреча “Слово”»), организованный для специалистов СМИ, блогеров, пиарщиков, представителей пресс-служб органов власти и муниципалитетов. Активное участием в мероприятии приняло АНО «Мастерская новых медиа».
Для более 190 участников прошли мастер-классы по коммуникациям, нейросетям и фактчекингу, а также творческие встречи и лекции с федеральными и региональными экспертами. Участники были разделены на три тематических трека: медиа, молодежный и гос-диджитал.
«Фестиваль “Оксьом “Кыв” стал знаковым событием для медиасообщества Пермского края. Обмен опытом, обучение у лучших экспертов и объединение профессионалов и талантливой молодежи способствуют развитию качественных коммуникаций в нашем регионе”, — отметили организаторы мероприятия.
Один из дней фестиваля прошел в г. Кудымкар, где участники посетили мастер-классы по прикладным искусствам в Коми-Пермяцком этнокультурном центре, экскурсии по основным достопримечательностям города. Здесь же состоялось торжественное награждение победителей XXVIII краевого фестиваля региональных средств массовой информации Пермского края «Журналистская весна — 2025» и XVII регионального фестиваля телерадиокомпаний малых городов Пермского края «В семье единой».
Все участники образовательной программы получили сертификаты о прохождении обучающего модуля «Мастерской новых медиа», а самым активным были вручены специальные сертификаты, дающие право перейти на финальный этап отбора на программы «Мастерской новых медиа» в следующем голу.
Организатором мероприятия выступило Пермское краевое отделение Союза журналистов России при поддержке Администрации губернатора Пермского края и Фонда грантов губернатора Пермского края.