Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургский альпинист Николай Тотмятин умер после возвращения с пика Победы

Заслуженный мастер спорта РФ по альпинизму Николай Тотмятин скончался накануне, 11 августа, после возвращения с пика Победы. Информация об этом появилась на сайте Федерации альпинизма России.

Источник: Федерация альпинизма России

Николай Тотмятин был обладателем международной награды «Золотой ледоруб», горным гидом, капитаном и участником экспедиций сборной России по альпинизму. Среди его достижений — пик Жанну высотой 7,7 тыс. метров, западная стена К2, северная стена Эйгера, пик Корженевской, восхождение на Эверест и многие другие.

«Он был капитаном и участником многочисленных экспедиций сборной команды России по альпинизму. Его профессионализм, спокойствие, уверенность и надежность служили примером для многих поколений альпинистов», — говорится в некрологе.

О месте и времени прощания сообщат дополнительно.