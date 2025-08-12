Петербургский альпинист Николай Тотмятин умер после возвращения с пика Победы

Николай Тотмятин был обладателем международной награды «Золотой ледоруб», горным гидом, капитаном и участником экспедиций сборной России по альпинизму. Среди его достижений — пик Жанну высотой 7,7 тыс. метров, западная стена К2, северная стена Эйгера, пик Корженевской, восхождение на Эверест и многие другие.