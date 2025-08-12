Реконструкцию улицы Вавилова в Ростове-на-Дону выполнили на 65%

Реконструкцию улицы Вавилова в Ростове-на-Дону к этому моменту выполнили уже на 65%. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал заместитель председателя комиссии городской думы по транспорту и дорожной деятельности Сергей Авакян.
К слову, ранее на заседании профильной комиссии гордумы депутат также сообщил, что обновленную улицу Вавилова планируют сдать уже к концу 2025 года.
Напомним, на конец мая 2025 года техническая готовность объекта составляла 57%. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проезжую часть на улице Вавилова должны расширить до четырех полос, также предполагается строительство транспортной развязки на пересечении Особенной, Вавилова и Королева. Общая протяженность объекта — 10,5 км.
Масштабное обновление проводится для увеличения пропускной способности проезжей части и улучшения доступности Суворовского микрорайона.
