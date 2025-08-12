Реконструкцию улицы Вавилова в Ростове-на-Дону выполнили на 65%

Реконструкцию улицы Вавилова в Ростове-на-Дону к этому моменту выполнили уже на 65%. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал заместитель председателя комиссии городской думы по транспорту и дорожной деятельности Сергей Авакян.