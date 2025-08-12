В Петербурге не осталось пляжей с чистой водой

Специалисты Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области продолжают мониторинг состояния водной среды городских водоёмов и рек начиная с мая текущего года. По результатам лабораторных исследований выяснилось, что вода из девяти акваторий не соответствует гигиеническим и санитарным нормам.