В Петербурге не осталось пляжей с чистой водой

Специалисты Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области продолжают мониторинг состояния водной среды городских водоёмов и рек начиная с мая текущего года. По результатам лабораторных исследований выяснилось, что вода из девяти акваторий не соответствует гигиеническим и санитарным нормам.
Сотрудники исследовали воду с 24 официальных пляжа города.
1-е Суздальское озеро (Выборгский район).
2-е Суздальское озеро (Выборгский район).
3-е Суздальское озеро (Выборгский район).
Ольгинский водоем (Выборгский район).
Река Ижора (взрослый и детский пляжи, Колпинский район).
Безымянное озеро (Красносельский район).
Пляжи Финского залива («Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи») и озера Разлив («Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»), расположенные в Курортном районе.
«Морские Дубки» (Приморский район).
Колонистский пруд (Пушкинский район).
Качество воды на вышеуказанных пляжах не соответствует нормативам санитарного законодательства.