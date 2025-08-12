Ричмонд
В Петербурге не осталось пляжей с чистой водой

В региональном Роспотребнадзоре опубликовали отчет о качестве воды на пляжах Санкт-Петербурга к 12 августа. Информацией поделились в официальном телеграм-канале управления.

Специалисты Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области продолжают мониторинг состояния водной среды городских водоёмов и рек начиная с мая текущего года. По результатам лабораторных исследований выяснилось, что вода из девяти акваторий не соответствует гигиеническим и санитарным нормам.

Сотрудники исследовали воду с 24 официальных пляжа города.

1-е Суздальское озеро (Выборгский район).

2-е Суздальское озеро (Выборгский район).

3-е Суздальское озеро (Выборгский район).

Ольгинский водоем (Выборгский район).

Река Ижора (взрослый и детский пляжи, Колпинский район).

Безымянное озеро (Красносельский район).

Пляжи Финского залива («Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи») и озера Разлив («Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»), расположенные в Курортном районе.

«Морские Дубки» (Приморский район).

Колонистский пруд (Пушкинский район).

Качество воды на вышеуказанных пляжах не соответствует нормативам санитарного законодательства.