Раскрыт механизм развития рака поджелудочной железы под действием алкоголя

Как отмечают ученые, рак поджелудочной железы является одной из самых смертоносных форм опухолей в мире. Он ежегодно диагностируется у примерно 460 тыс. человек, и при этом первичные опухоли, метастазы и осложнения, связанные с развитием формы новообразований, ежегодно приводят к смерти около 432 тыс. пациентов. В среднем через пять лет после выявления опухоли выживает лишь 9% пациентов.