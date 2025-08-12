Иркутская область раньше срока выполнила годовой план по экспорту продукции АПК

Иркутская область досрочно достигла плановых показателей по экспорту сельскохозяйственного сырья и продукции. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, годовой план в 49,3 миллиона долларов был перевыполнен уже за семь месяцев. Фактический экспорт составил 49,6 миллиона долларов. Скачок в 3,7 раза наблюдается в продукции масличных культур.