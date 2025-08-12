В донском Фонде капремонта дали рекомендации по покупке недвижимости без долгов

При приобретении жилья в соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса РФ новому собственнику автоматически переходит обязанность погасить задолженность прежнего владельца по взносам на капитальный ремонт многоквартирного дома. Такое разъяснение дали в Фонде капитального ремонта Ростовской области.
Наличие непогашенной задолженности по капремонту может создать препятствия при оформлении сделки купли-продажи квартир, коммерческой недвижимости, машино-мест и кладовых помещений. В связи с этим, покупателям необходимо удостовериться в отсутствии долгов по взносам на капитальный ремонт.
Единственным надежным способом подтверждения отсутствия задолженности является получение соответствующей справки от Фонда капремонта.
Для получения справки необходимо направить в Фонд следующие документы:
1. Заявление о выдаче справки.
2. Копию документа, подтверждающего право собственности на жилое/нежилое помещение (выписка из ЕГРН), если это коммунальная квартира, то дополнительно необходим технический паспорт.
3. Копию доверенности, если заявление подается от уполномоченного представителя собственника помещения.
Подать документы можно через личное обращение в офис Фонда по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 174. Или через официальный сайт Фонда (в разделе «контакты» на адрес электронной почты).
Справка выдается в срок не более 30 дней. Как только она будет готова, документ направят на электронную почту, указанную при обращении. Также ее можно будет забрать лично в Фонде. Стоит отметить, что получить справку может собственник помещения, либо его уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности.
При приватизации жилья и переходе государственного жилья в частную собственность также необходимо сообщить об этом в Фонд. Собственнику необходимо предоставить документ, подтверждающий право собственности (например, выписку ЕГРН и/или документ о приватизации), через электронное обращение на сайте или личное посещение офиса Фонда.
НАША СПРАВКА.
Сообщить о смене собственника можно также путем обращения в офис Фонда с заявлением и выпиской из ЕГРН или техническим паспортом. Для удобства можно оставить заявку в электронном виде на официальном сайте, заполнив форму по ссылке, приложив необходимых документов.