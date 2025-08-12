В донском Фонде капремонта дали рекомендации по покупке недвижимости без долгов

Справка выдается в срок не более 30 дней. Как только она будет готова, документ направят на электронную почту, указанную при обращении. Также ее можно будет забрать лично в Фонде. Стоит отметить, что получить справку может собственник помещения, либо его уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности.