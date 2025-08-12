В ГД предложили сделать платным образование в школах и техникумах для иностранцев

«~Эта инициатива направлена на то, чтобы дети мигрантов не учились вообще, соответственно, пополняли криминальный мир. Это же очевидно.~ Не случайно, насколько я знаю, соответствующее профильное министерство проинформировало авторов, что эта инициатива противоречит российской Конституции. Либо надо вообще запрещать всем иностранцам быть в России и забыть о продвижении так называемого русского мира, лояльности к России. Эти все программы, которые действовали еще в Советском Союзе и даже в Российской империи, где российские учебные заведения учили иностранцев для того, чтобы на них опираться в дальнейшей геополитической своей деятельности. Скажу так, странная инициатива».