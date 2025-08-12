Ричмонд
Увидеть Париж и обеднеть: Иностранка пыталась улететь из Кишинева во Францию с незадекларированными 30 тысячами евро — валюту изъяли

По закону Молдовы, сумма свыше 10 000 евро подлежит обязательному декларированию, однако пассажирка не заявила о средствах.

Источник: Комсомольская правда

В Международном аэропорту Кишинёва таможенники и пограничники пресекли попытку незаконного вывоза крупной суммы валюты. Подозреваемая, 45-летняя иностранная гражданка, направлялась в Париж.

Как сообщили в Таможенной службе, во время целевых проверок пассажиров, вылетающих в столицу Франции, у женщины обнаружили 30 000 евро. По закону Молдовы, сумма свыше 10 000 евро подлежит обязательному декларированию, однако пассажирка не заявила о средствах.

Деньги были изъяты, а материалы дела переданы в Дирекцию уголовного преследования Таможенной службы для дальнейшего расследования. Женщине может грозить штраф, конфискация средств и даже уголовная ответственность.

