Увидеть Париж и обеднеть: Иностранка пыталась улететь из Кишинева во Францию с незадекларированными 30 тысячами евро — валюту изъяли

В Международном аэропорту Кишинёва таможенники и пограничники пресекли попытку незаконного вывоза крупной суммы валюты. Подозреваемая, 45-летняя иностранная гражданка, направлялась в Париж.
Как сообщили в Таможенной службе, во время целевых проверок пассажиров, вылетающих в столицу Франции, у женщины обнаружили 30 000 евро. По закону Молдовы, сумма свыше 10 000 евро подлежит обязательному декларированию, однако пассажирка не заявила о средствах.
Деньги были изъяты, а материалы дела переданы в Дирекцию уголовного преследования Таможенной службы для дальнейшего расследования. Женщине может грозить штраф, конфискация средств и даже уголовная ответственность.
