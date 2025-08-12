Стадион в Успенском районе Кубани отремонтируют к октябрю

Ремонт стадиона в Успенском районе Кубани завершат в октябре 2025 года. Работы в селе Успенском выполнены на 85%.
Капремонт стартовал в 2024 году. На стадионе выполнили вертикальную планировку, укладку дренажной системы, удлинили навес над трибунами. На территории сделали освещение и уложили покрытие футбольного поля, установили ограждение беговой дорожки.
Специалисты меняют въездные ворота, обновляют кирпичное ограждение, укладывают беговые дорожки и озеленяют территорию.
«Такие объекты должны быть востребованы у людей разных возрастов. Необходимо завершить все намеченные работы до конца года, чтобы у жителей была возможность заниматься физической культурой, проводить время с семьей на спортивных мероприятиях», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
На стадионе появятся площадки для пляжного волейбола и занятий легкой атлетикой. Кроме того, на территории обновят футбольное поле.
Когда капремонт будет завершен, на стадионе смогут заниматься физкультурой все жители села Успенского.
За 10 лет в Успенском районе Кубани построили и отремонтировали 44 спортивных объекта.