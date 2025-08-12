Стадион в Успенском районе Кубани отремонтируют к октябрю

«Такие объекты должны быть востребованы у людей разных возрастов. Необходимо завершить все намеченные работы до конца года, чтобы у жителей была возможность заниматься физической культурой, проводить время с семьей на спортивных мероприятиях», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.