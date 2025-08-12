В Ростове 16-летнего водителя без прав наказали за проезд по тротуару

В Ростове-на-Дону вычислили водителя «Киа Рио», на скорости проехавшего по тротуару и затем вырулившего на проезжую часть. Лихачом оказался 16-летний парень, теперь ему грозит наказание, рассказали в управлении Госавтоинспекции.