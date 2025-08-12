Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 16-летнего водителя без прав наказали за проезд по тротуару

Юный лихач за рулем «Киа» проехал по тротуару в центре Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону вычислили водителя «Киа Рио», на скорости проехавшего по тротуару и затем вырулившего на проезжую часть. Лихачом оказался 16-летний парень, теперь ему грозит наказание, рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Видео с нарушением ПДД на проспекте Ворошиловском правоохранители нашли в соцсетях. После этого за опасный маневр в отношении юноши составили административные протоколы. В частности, зафиксировали управление ТС водителем без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).

— Материалы по данному факту передали в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер в рамках компетенции, — добавили в Госавтоинспекции.

Родителей просят не оставлять ключи от автомобилей на виду у подростков. Также взрослые должны напоминать ребятам об опасности поездок за рулем и правила поведения на дорогах.

Подпишись на нас в Telegram.