Из Башкирии перестанут ходить автобусы в Соль-Илецк

В Башкирии в скором времени планируют свернуть автобусы до Соль-Илецка. По данным «Башавтотранса», такое решение принято в связи с завершением сезона.
Из Нефтекамска маршрут № 938 перестанет ходить с 20 августа, из Уфы № 959 с 27 августа.
Последний рейс отойдет с Южного автовокзала столицы 27 августа в 23:00, обратный автобус из Соль-Илецка запланирован на 10:00 28 августа.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.