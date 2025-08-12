Ричмонд
Из Башкирии перестанут ходить автобусы в Соль-Илецк

В «Башавтотрансе» сообщили о завершении сезона.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в скором времени планируют свернуть автобусы до Соль-Илецка. По данным «Башавтотранса», такое решение принято в связи с завершением сезона.

Из Нефтекамска маршрут № 938 перестанет ходить с 20 августа, из Уфы № 959 с 27 августа.

Последний рейс отойдет с Южного автовокзала столицы 27 августа в 23:00, обратный автобус из Соль-Илецка запланирован на 10:00 28 августа.

