В Госдуме предложили сократить допустимое число детей-мигрантов в классах

Также подчеркивается, что принятие таких законодательных мер обеспечит равномерное распределение детей-мигрантов по классам, что снизит нагрузку на педагогов. Российские дети при этом не будут испытывать затруднений в освоении программы из-за языкового барьера у одноклассников, а сами иностранные учащиеся быстрее овладеют русским языком и нормами культурного общения.