Волжской ГЭС присвоили имя Федора Логинова

Как сообщает V102.RU, такое имя было решено присвоить гидроузлу в честь начальника строительства и основателя города-спутника — Федора Георгиевича Логинова.
Решение стало итогом полугодовой работы по увековечиванию памяти выдающегося организатора гидростроения.
— Фёдор Логинов — человек-легенда. Без него не было бы ни ГЭС, ни самого Волжского. Теперь его имя навсегда вписано в историю нашего города, — сообщил мэр города Игорь Воронин.
Отметим, имя Логинова в Волжском также носит главная въездная улица города, школа № 1 и городской стадион.