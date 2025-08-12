Ричмонд
Волжской ГЭС присвоили имя Федора Логинова

Филиал ПАО «РусГидро» официально зарегистрировал новое название Волжской ГЭС — «Волжская гидроэлектростанция имени Ф. Г. Логинова».

Источник: v102

Как сообщает V102.RU, такое имя было решено присвоить гидроузлу в честь начальника строительства и основателя города-спутника — Федора Георгиевича Логинова.

Решение стало итогом полугодовой работы по увековечиванию памяти выдающегося организатора гидростроения.

— Фёдор Логинов — человек-легенда. Без него не было бы ни ГЭС, ни самого Волжского. Теперь его имя навсегда вписано в историю нашего города, — сообщил мэр города Игорь Воронин.

Отметим, имя Логинова в Волжском также носит главная въездная улица города, школа № 1 и городской стадион.