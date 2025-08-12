Концерт Дженнифер Лопес принес Узбекистану 42,5 млрд сумов прибыли

По данным фонда, это мероприятие стало не только крупнейшим в Азии, но и вошло в историю Узбекистана как первый концерт с участием артиста категории AAA.
Категория AAA — это международная классификация самых популярных исполнителей, концерты которых требуют сложной технической подготовки.
На мероприятие приехали более 90 участников команды Лопес. Концерт посетили 31 144 человека, было продано 25 тыс. билетов, из которых 67% купили иностранцы. В Узбекистан на концерт приехали более 15 тыс. иностранных туристов, среди которых были граждане России, Казахстана, США и стран Европы.
Заполняемость гостиниц столицы выросла на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажиропоток на Чиланзарской линии метро увеличился на 16,5 тыс. человек, были организованы бесплатные автобусы.
В организации концерта участвовали 115 организаций, 18 фудкортов и торговые точки. Мероприятие принесло бюджету Ташкента более 42,5 млрд сумов налоговых поступлений.
Для обеспечения порядка были привлечены 3,8 тыс. сотрудников правоохранительных органов, 300 волонтеров и 88 единиц техники.