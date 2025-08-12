В Иркутской области стали чаще ставить на учет частные дома

За первые шесть месяцев этого года было учтено 7372 частных жилых дома. Как сообщили КП-Иркутск в ведомстве, это на 23% больше, чем в 2024 году. С 1 марта 2025 года права на построенные объекты недвижимости должны быть зарегистрированы в Росреестре. Почти треть из всего количества составляют жилые дома, расположенные на садовых участках.