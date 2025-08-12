Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России

«Уже доказано, что коронавирус не демонстрирует выраженной сезонности. Последний штамм, который зафиксирован в России, обусловил подъем заболеваемости… Дело в том, что ковид часто протекает крайне легко, и люди либо не обращаются в медучреждения, либо после обращения лечатся амбулаторно. Поэтому делать прогнозы по пику заболеваемости COVID-19 весьма сложно, могу лишь предположить, что следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы, так как дальнейший ход пандемии зависит главным образом от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета», — сказал Поздняков.