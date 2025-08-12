Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Несмотря на то, что коронавирус не имеет «сезона», как привычные ОРВИ и грипп, можно предположить, что новая волна начнется к концу осени — началу зимы 2025 года, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков.
«Уже доказано, что коронавирус не демонстрирует выраженной сезонности. Последний штамм, который зафиксирован в России, обусловил подъем заболеваемости… Дело в том, что ковид часто протекает крайне легко, и люди либо не обращаются в медучреждения, либо после обращения лечатся амбулаторно. Поэтому делать прогнозы по пику заболеваемости COVID-19 весьма сложно, могу лишь предположить, что следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы, так как дальнейший ход пандемии зависит главным образом от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета», — сказал Поздняков.
По его словам, пик заболеваемости обычными респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ, риновирусы, аденовирусы) традиционно приходится на осень.
«Рост числа случаев начинается в сентябре, когда дети возвращаются в школы и сады, а взрослые — на рабочие места. Скученность способствует распространению вирусов среди тех, кто переносит болезнь бессимптомно или в легкой форме», — пояснил врач.
Что касается гриппа, добавил инфекционист, то ожидаемые штаммы на период 2025—2026 годов будут те же, что и всегда — это вариации H1N1 и H3N2. Поздняков отметил, что список штаммов для производства вакцины уже опубликован, подъем заболеваемости гриппом ожидается с октября по декабрь 2025 года. А следующий всплеск активности возможен в первой половине 2026 года, вероятно, весной.
В качестве меры профилактики, врач порекомендовал обязательную прививку от гриппа.
«Ее следует делать в сентябре-начале октября, когда вакцина будет уже в широком использовании. Вакцинные штаммы, как я уже сказал, определены, поэтому это оптимальное время. Другие меры традиционные: старайтесь избегать мест скопления людей. В крайней необходимости — в помещениях, где может находиться много потенциальных переносчиков инфекции, можно использовать барьерную защиту — маски и респираторы. Без фанатизма используйте антисептики и старайтесь поддерживать хороший уровень иммунитета благодаря полноценному питанию, нормальному сну и исключению стресса», — заключил кандидат медицинских наук.