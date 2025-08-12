Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшего директора омского цирка оправдали по делу о растрате

Суд снял все обвинения с Елены Агафоновой.

Источник: Комсомольская правда

Омский суд оправдал экс-директора местного цирка Елену Агафонову. Ее полностью реабилитировали по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и растрате. Об этом 12 августа сообщило издание «Ъ-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

В ходе разбирательств установили, что в действиях бывшего руководителя отсутствует состав преступления. Ранее женщину обвинялись в незаконной аренде автомобилей — Toyota Camry и пикапа Niva. Следствие также подозревало, что омичка фиктивно трудоустроила двоих человек с предполагаемым ущербом в 4,5 млн рублей. Прокуратура требовала для фигурантки пять лет колонии и штраф в полмиллиона рублей.

Напомним, цирк в городе Омск Елена Агафонова возглавляла с 2010 по 2021 год.

Ранее мы писали, что местный житель зарубил топором своего соседа во время пьянки.