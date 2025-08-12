Бывшего директора омского цирка оправдали по делу о растрате

В ходе разбирательств установили, что в действиях бывшего руководителя отсутствует состав преступления. Ранее женщину обвинялись в незаконной аренде автомобилей — Toyota Camry и пикапа Niva. Следствие также подозревало, что омичка фиктивно трудоустроила двоих человек с предполагаемым ущербом в 4,5 млн рублей. Прокуратура требовала для фигурантки пять лет колонии и штраф в полмиллиона рублей.