Бывшего директора омского цирка оправдали по делу о растрате

Омский суд оправдал экс-директора местного цирка Елену Агафонову. Ее полностью реабилитировали по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и растрате. Об этом 12 августа сообщило издание «Ъ-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу судов региона.
В ходе разбирательств установили, что в действиях бывшего руководителя отсутствует состав преступления. Ранее женщину обвинялись в незаконной аренде автомобилей — Toyota Camry и пикапа Niva. Следствие также подозревало, что омичка фиктивно трудоустроила двоих человек с предполагаемым ущербом в 4,5 млн рублей. Прокуратура требовала для фигурантки пять лет колонии и штраф в полмиллиона рублей.
Напомним, цирк в городе Омск Елена Агафонова возглавляла с 2010 по 2021 год.
Ранее мы писали, что местный житель зарубил топором своего соседа во время пьянки.