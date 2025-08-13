Ричмонд
Трёхдневный фестиваль «Янтарный край» открывается на острове Канта в Калининграде

В Калининграде более полусотни мастеров янтарных дел, ювелиры и художники представят свои работы на фестивале, который будет проходить в центре Калининграда с 15 по 17 августа.

Источник: пресс-служба правительства Калининградской области

Центром фестиваля станет площадка ювелирного дела — шатёр мастеров народно-художественных промыслов с изделиями из солнечного камня. Желающие смогут освоить основы обработки янтаря на мастер-классах, которые проведут представители Калининградской ассоциации мастеров и ремесленников. Помимо янтаря, на фестивальной площадке будут представлены керамика и гончарное дело, ткацкое и кожевенное ремесло, различные техники резьбы и ковки, изготовления украшений и игрушек, тематические игры.

За угощения на празднике отвечают участники «янтарного» стритфуда.

Выставка-продажа ювелирных изделий будет работать в дни фестиваля с 10:00 до 20:00. Открытие выставки-ярмарки состоится в пятницу, 15 августа, в 12 часов.