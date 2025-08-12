Ричмонд
В Новосибирске выплатили более 2 млн рублей долга после вмешательства прокуратуры

Учреждение просрочило оплату по контракту, но после проверки прокуратуры долг погасили, а руководство наказали.

В Маслянинском районе Новосибирской области полностью погасили задолженность свыше 2 млн рублей за поставку тепловой энергии и горячей воды. Нарушение выявила районная прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства о контрактной системе, сообщают в паблике прокуратуры Новосибирской области.

Как установили прокуроры, одно из учреждений заключило договор с хозяйствующим субъектом на поставку ресурсов, однако не оплатило оказанные услуги в установленный срок.

Прокурор района внёс представление руководителю учреждения и возбудил административное дело по ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ за нарушение сроков оплаты. В результате принятых мер задолженность погасили в полном объёме.

Одного должностного лица привлекли к дисциплинарной ответственности, а руководитель учреждения понёс административное наказание.