Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьные обеды в Татарстане ударят по кошельку родителей

КАЗАНЬ, 12 августа, ФедералПресс. Власти Республики Татарстан рассматривают возможность повышения стоимости горячего питания для школьников. Согласно проекту постановления правительства региона, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, цена одного дня питания может увеличиться с нынешних 69 до 77 рублей.

Источник: РИА "Новости"

Первоначально на 2026 год норматив был установлен на уровне 72,2 рубля в день, однако теперь предлагается его пересмотреть в сторону увеличения. Документ также включает корректировку расходов на последующие годы. Например, в 2027 году планируемый норматив может быть повышен с 75,1 до 80,8 рубля, а на 2028 год уже заложена сумма в 84,1 рубля в день.

Если проект будет одобрен, то изменения вступят в силу с начала января следующего года.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о подорожании питания в школах Казани с января 2025 года. Цена завтраки, обеды и ужины выросла от 4 до 10 рублей.