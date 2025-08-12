Школьные обеды в Татарстане ударят по кошельку родителей

Первоначально на 2026 год норматив был установлен на уровне 72,2 рубля в день, однако теперь предлагается его пересмотреть в сторону увеличения. Документ также включает корректировку расходов на последующие годы. Например, в 2027 году планируемый норматив может быть повышен с 75,1 до 80,8 рубля, а на 2028 год уже заложена сумма в 84,1 рубля в день.