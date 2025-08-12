Ричмонд
Россиянин парился в бане и случайно окатил себя кипятком, перепутав ведра

Медики ожогового центра Городской клинической больницы Екатеринбурга спасли мужчину с ожогами 30% поверхности тела. Об этом сообщает минздрав Свердловской области.

Источник: Газета.Ру

51-летний любитель бани окатил себя кипятком, перепутав его с ведром холодной воды в бане. В больницу он был доставлен в тяжелом состоянии с шоком и развивающейся ожоговой болезнью. Медики диагностировали у него ожоги 30% поверхности тела.

«Врачи провели полную хирургическую обработку ран, после чего пациента перевели в отделение анестезиологии-реанимации № 5 и поместили на ожоговую кровать “Сатурн”, которая круглосуточно поддерживает пациентов с обширными ожогами на “воздушной подушке”, — сообщили в минздраве.

Спустя 12 дней после поступления в медицинское учреждение мужчине удалили нежизнеспособные ткани, спустя еще две недели пациент был выписан на амбулаторное лечение.