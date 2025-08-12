Россиянин парился в бане и случайно окатил себя кипятком, перепутав ведра

51-летний любитель бани окатил себя кипятком, перепутав его с ведром холодной воды в бане. В больницу он был доставлен в тяжелом состоянии с шоком и развивающейся ожоговой болезнью. Медики диагностировали у него ожоги 30% поверхности тела.