Россиянин парился в бане и случайно окатил себя кипятком, перепутав ведра

51-летний любитель бани окатил себя кипятком, перепутав его с ведром холодной воды в бане. В больницу он был доставлен в тяжелом состоянии с шоком и развивающейся ожоговой болезнью. Медики диагностировали у него ожоги 30% поверхности тела.
«Врачи провели полную хирургическую обработку ран, после чего пациента перевели в отделение анестезиологии-реанимации № 5 и поместили на ожоговую кровать “Сатурн”, которая круглосуточно поддерживает пациентов с обширными ожогами на “воздушной подушке”, — сообщили в минздраве.
Спустя 12 дней после поступления в медицинское учреждение мужчине удалили нежизнеспособные ткани, спустя еще две недели пациент был выписан на амбулаторное лечение.