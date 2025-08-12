В Успенском районе оформляют новые участки для многодетных семей

Мы делаем все, чтобы сохранить в сельскохозяйственном обороте участки плодородной земли. Это главное богатство края и если мы их застроим, то уже не сможем обеспечивать продовольственную безопасность страны. При этом важно обеспечивать участками многодетных и героев специальной военной спецоперации. Но формировать новые участки нужно так, чтобы не отправлять под застройку чернозем.