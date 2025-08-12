Ричмонд
Последние новости к вечеру 12 августа 2025 года: главные события

Подборка последних новостей к вечеру 12 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 12 августа — в проекте Новости Mail.

Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников

Источник: РИА "Новости"

По информации Министерства обороны РФ, девять украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены средствами ПВО. Их целью были промышленные объекты, обошлось без пострадавших.

ВС России поразили предприятие ВПК Украины

Источник: РИА "Новости"

Российские войска нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, а также по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Венгрия не присоединилась к заявлению ЕС по Украине

Источник: AP 2024

Страны Евросоюза в координации с США и другими союзниками договорились поддерживать Украину в разных сферах, в том числе в военном и дипломатическом отношении. Венгрия отказалась присоединиться к данному заявлению.

Иосиф Пригожин сообщил о гибели зятя на СВО

Источник: РИА "Новости"

В феврале дочь Пригожина заявила, что ее муж без вести пропал на фронте. 12 августа продюсер рассказал, что есть судебное решение, которое подтверждает смерть его родственника.

ФНС заблокировала счета Овечкина

Источник: РИА "Новости"

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» не подавал налоговые декларации с 2023 года. При этом отмечается, что у спортсмена нет долгов, а проблемы связаны только с ИП, через которое Овечкин ранее занимался продажей мерча.