Какая погода будет в Казахстане 13 августа

АЛМАТЫ, 12 авг — Sputnik. Под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на западе, севере, востоке и в центре страны пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере Казахстана ожидаются сильные дожди с градом и шквалистым ветром.