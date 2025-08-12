Какая погода будет в Казахстане 13 августа

Под влиянием отрога антициклона на юге республики ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере — туман, днем на юге страны пыльная буря.
В Абайской области ночью на западе, севере, в центре дождь, гроза, днем на севере области дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9−14 м/с, ночью на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с, днем на востоке, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 18, днем 21−26, на юге области 30 тепла.
В Акмолинской области ночью на западе, севере, востоке дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере области град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14, ночью на юге, востоке области, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 21−26 тепла.
В Актюбинской области на западе, севере, востоке дождь, гроза, днем град. Ветер западный, юго-западный 9−14, ночью в центре, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 20, днем 19−24, на юге области 30 тепла.
В Алматинской области без осадков. Ветер северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 8−13 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, на западе, в центре области очень сильная жара 41 градус, в горных районах области 22−27 тепла.
В Атырауской области на севере, востоке дождь, на юге области небольшой дождь. На севере, востоке, юге области гроза, шквал. Ветер западный, юго-западный 9−14, на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, днем 25−30 тепла.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке, юге дождь, гроза, днем на севере, востоке области дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, на юге области 19, днем 21−26, на востоке области 17 тепла.
В Жамбылской области без осадков. Ветер северо-западный 9−14, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 15 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, в горных районах области 30 тепла.
В Жетысуской области без осадков. Ветер западный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20, временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на востоке области 20, в горных районах области 9 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов, в горных районах области 27 тепла.
В Западно-Казахстанской области дождь, гроза, днем на востоке, в центре сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный 9−14, днем на западе, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 20, днем 20−25, на юге области 28 тепла.
В Карагандинской области на севере временами небольшой дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 9−14, ночью и утром на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на юге области 18, днем 24−29, на востоке области 20 тепла.
В Костанайской области дождь, гроза, днем на севере, востоке временами сильный дождь, град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, днем 20−25, на юге области 29 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный 9−14, днем на севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, днем 32−37 тепла.
В Мангистауской области ночью на севере, юге дождь, гроза. Днем на западе, севере, в центре области пыльная буря. Ветер северо-западный 9−14, днем на западе, севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, днем 31−36, на западе области 28 тепла.
В Павлодарской области ночью на западе, севере, юге дождь, гроза, днем на севере области дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер западный 9−14, ночью на юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 24−29 тепла.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере, востоке дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер западный, юго-западный 9−14, на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, днем 18−23 тепла.
В Туркестанской области без осадков. Ветер северо-западный 8−13, на севере, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах 16, днем 33−38, в горных районах области 30 тепла.
В Улытауской области без осадков. Ветер западный, юго-западный 9−14, на западе, севере области временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 28−33, на севере, востоке области 25 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, днем дождь, гроза. Утром туман. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 24−26 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 35−37 тепла.