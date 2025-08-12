Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 13 августа 2025

Отключение света в Иркутске 13 августа 2025 коснется Правобережного, Октябрьского, Ленинского и Свердловского районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», это необходимо для проведения плановых работ на электрических сетях.
В Ленинском районе свет будут отключать в разное время в зависимости от адресов. Например, с 9:00 до 13:00 электричества не будет на улицах Артиллерийская, Саперная и Матросская. С 11 до 16 — на Ленинградской, Маршала Говорова, Волгоградской и Панфилова. По соседним адресам свет отключат с 13 до 17 часов.
В Октябрьском районе будут устанавливать опоры и заменять траверс. Поэтому света не будет с 9:00 до 19:00 по улицам Дорожная, Егорова, Кубанская, Летчиков и другие.
По многим адресам Правобережного района электроэнергии не будет в основном ночью в течение 30 минут.
В Свердловском районе адресов уже меньше. С временными неудобствами жители столкнутся всего на час в промежутке с 9 часов до 18.
