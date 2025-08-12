Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 13 августа 2025

С 9:00 до 13:00 электричества не будет на улицах Артиллерийская, Саперная и Матросская. Фото: телеграм-канал «Свет38» В Октябрьском районе будут устанавливать опоры и заменять траверс. Фото: телеграм-канал «Свет38» Света не будет целый день. Фото: телеграм-канал «Свет38» В этом районе электроэнергию отключат ночью. Фото: телеграм-канал «Свет38» По этим адресам свет отключат на час в промежутке с 9 часов до 18. Фото: телеграм-канал «Свет38».