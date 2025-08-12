Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новорожденную девочку в Ростовской области назвали редким итальянским именем

Девочки и мальчики с необычными именами родились в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Несколько новорожденных в Ростовской области получили редкие имена, их перечислили в реестре ЗАГС. Обновленный список представили по состоянию на 11 августа 2025 года.

В частности, одна из девочек получила красивое имя итальянского происхождения — Алессия. Других малышек назвали Робияхон, Альмеда, Хатидже и Яффа.

Редкими именами также назвали мальчиков: Мухаммад-Содк, Залико, Матевос, Абдулхамид и Монтэ.

Самыми распространенными именами в Ростовской области оказались: София (379 новорожденных девочек), Мария (343), Ева (328), Варвара (308), Анна (280); Михаил (431 новорожденный мальчик), Александр (392), Артем (342), Матвей (311), Иван (296).

Подпишись на нас в Telegram.