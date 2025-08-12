Новорожденную девочку в Ростовской области назвали редким итальянским именем

Несколько новорожденных в Ростовской области получили редкие имена, их перечислили в реестре ЗАГС. Обновленный список представили по состоянию на 11 августа 2025 года.
В частности, одна из девочек получила красивое имя итальянского происхождения — Алессия. Других малышек назвали Робияхон, Альмеда, Хатидже и Яффа.
Редкими именами также назвали мальчиков: Мухаммад-Содк, Залико, Матевос, Абдулхамид и Монтэ.
Самыми распространенными именами в Ростовской области оказались: София (379 новорожденных девочек), Мария (343), Ева (328), Варвара (308), Анна (280); Михаил (431 новорожденный мальчик), Александр (392), Артем (342), Матвей (311), Иван (296).
