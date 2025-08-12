Ученые исследуют новоземельского северного оленя в центре его ареала

«Цель проекта — провести мониторинг новоземельского подвида северного оленя (Rangifer tarandus pearsoni) на Южном острове архипелага, то есть в центре ареала. Это даст возможность оценить реальную численность и состояние популяции подвида, по которому есть очень большие вопросы, поскольку популяционные характеристики и генетическая структура новоземельских оленей до сих пор почти не изучены из-за очень небольшого количества данных. Реализация проекта позволит закрыть некоторые “белые пятна” в биогеографии Новой Земли», — сказал старший научный сотрудник лаборатории биоресурсов и этнографии ФИЦКИА Иван Мизин, которого цитирует пресс-служба.