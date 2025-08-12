Мэр Кудрявцев: помощь и реабилитация бойцов СВО — приоритет бюджета Новосибирска

В Новосибирске расширяют центры для восстановления здоровья участников спецоперации. Мэр Максим Кудрявцев назвал эту сферу «самой защищённой» статьёй городского бюджета.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев 12 августа посетили специализированное отделение Городского комплексного центра социального обслуживания населения (ГКЦСОН) в 1-м переулке Серафимовича, где проходят реабилитацию участники специальной военной операции, сообщают на сайте правительства.
Отделение работает с августа 2023 года, а в начале 2025-го на основе полученного опыта был открыт ещё один центр в Дзержинском районе. В сентябре планируется запуск отделения в Октябрьском районе, а в Центральном идёт проектирование.
«Конечно, будем эту работу продолжать, чтобы в полной мере удовлетворить потребности наших ребят. Это самая защищённая статья бюджета города Новосибирска», — подчеркнул Максим Кудрявцев.
В центрах бойцы проходят 21-дневный курс восстановления, программы которого составляются индивидуально с участием терапевтов, физиотерапевтов, неврологов, логопедов, психологов, инструкторов ЛФК и реабилитологов.
В правительстве региона отметили, что в Новосибирской области действует разветвлённая система поддержки военнослужащих и их семей, при этом перечень мер помощи постоянно расширяется в зависимости от потребностей ветеранов.