Захарова: Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных бойцов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему препятствует возвращению тысячи пленных бойцов ВСУ на родину. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Газета.Ру

«Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины? Родственники пленных подписывают петиции, на коленях умоляют Банковую позволить воинам вернуться. Киевскорежимный агитпром молчит», — написала дипломат.

Она напомнила, как украинские власти заявляли о якобы похищенных Россией детях, не публикуя при этом их имена, и отметила, что настоящие граждане Украины Киеву, видимо, не нужны.

6 августа RT со ссылкой на источники сообщило, что Киев отказался от тысячи солдат Вооруженных сил Украины, вычеркнув их из списков на обмен. Журналисты допустили, что вместо вычеркнутых из списка военнопленных Украина могла внести в них других людей. Однако причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.

По данным СМИ, среди этих военнопленных нет ни одного офицера, большинство из них, около 70%, — солдаты, рядовые и матросы.

