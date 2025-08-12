Успенский пост: когда он начнется и какие правила нужно соблюдать

Успенский пост иногда называют Спасовкой за череду удивительных праздников — Спасов, которые приходятся на это время. Первый — Медовый, знаменующий начало поста и напоминающий о силе Креста Господня. Затем — Яблочный, когда мы празднуем Преображение Христа на горе Фавор. И завершает этот цикл Ореховый Спас — этот праздник отмечают на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы.