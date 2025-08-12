Успенский пост: когда он начнется и какие правила нужно соблюдать

Всего две недели длится у православных верующих самый короткий из многодневных постов, который по строгости не уступает Великому посту перед Пасхой. Успенский пост начинается 14 августа, он предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы и завершает лето. О смысле Успенского поста, его традициях и правилах — в материале «Газеты.Ru».
Когда начинается и заканчивается Успенский пост в 2025 году.
Согласно христианской традиции, большим церковным праздникам часто предшествует пост. Всего их четыре: Великий пост, который верующие держат перед Пасхой, Рождественский — перед Рождеством Христовым, Петровский — перед Днем памяти святых апостолов Петра и Павла, и Успенский.
Успенский пост предшествует значимому православному празднику — Успению Пресвятой Богородицы, который приходится на 28 августа, в 2025 году это четверг.
Успенский пост считается одним из самых коротких, но одним из самых строгих по уставу, рассказал «Газете.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).
«Успенский пост идет всего две недели — начинается в день Происхождения честных древ Креста Господня и заканчивается в день Успения Пресвятой Богородицы. Если Успение выпадает на среду или пятницу, то в этот день тоже постятся и тогда пост заканчивается на следующий день», — уточнил священник.
Также отец Николай добавил, что Успенский пост — самый новый. Он был введен позже всех остальных постов — в конце первого тысячелетия.
В чем суть Успенского поста.
Этот строгий, но светлый пост берет начало в глубине веков — первые свидетельства о нем встречаются еще в раннехристианских текстах V столетия. Окончательно же двухнедельный период воздержания перед Успением Пресвятой Богородицы был установлен в 1166 году на Константинопольском Соборе, и с тех пор неизменно соблюдается православными верующими.
Успенский пост — это не просто ограничения в пище, а подражание подвигу Божией Матери. Согласно преданию, перед своим успением Дева Мария три дня провела в строгом посте и непрестанной молитве. Так и верующие стремятся в эти дни очистить душу через молитву, покаяние и добрые дела, готовясь к великому празднику Успения — торжеству вечной жизни.
История Успенского поста: библейский сюжет.
Успенский пост готовит нас к одному из самых трогательных православных праздников — Успению Пресвятой Богородицы. Само это древнее слово «успение» означает не обычную смерть, а особый переход — будто бы Дева Мария тихо уснула, чтобы пробудиться уже в Царстве Небесном. Это не прощание, а встреча с вечностью.
В этом празднике нет места скорби — только светлая радость. Церковь прославляет событие, когда Христос принял душу Своей Матери и вознес Ее в небесные обители. Успение напоминает, что за пределами земной жизни ждет нечто большее — жизнь вечная, где нет ни болезней, ни печали, ни воздыхания.
Согласно Писанию, Богородица после казни, воскресения и вознесения Иисуса Христа жила в Иерусалиме и часто посещала Голгофу, где Спаситель был распят. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил и сообщил о скором завершении ее земного пути. Небесный вестник призвал ее не бояться смерти, заверив, что Марию ждет вечная жизнь.
Последний путь Богородицы.
Когда Архангел Гавриил явился Деве Марии с райской ветвью, возвещая о скором переходе в вечность, это стало началом удивительных событий. По чудесному промыслу все апостолы, разбросанные по миру с проповедью, собрались в Иерусалиме — лишь Фома, тот самый, что некогда усомнился в Воскресении Христовом, не успел прибыть.
Торжественная процессия с телом Богородицы двинулась в Гефсиманию — место, столь дорогое для христиан. Апостолы несли гроб к месту последнего упокоения между могилами Ее родителей и праведного Иосифа, исполняя завещание Матери Божией. В воздухе витало торжественное ожидание — ведь это был не конец, а начало новой, вечной славы.
Спустя три дня после погребения прибыл и апостол Фома. Другие ученики рассказали об увиденном, и тот попросил открыть гробницу, чтобы лично попрощаться с Богоматерью. Когда апостолы вошли в склеп, то не обнаружили там тела Марии. ~Господь воскресил Божию Матерь и вознес ее в Рай.~
Почему Успенский пост иногда называют Спасовкой.
Успенский пост иногда называют Спасовкой за череду удивительных праздников — Спасов, которые приходятся на это время. Первый — Медовый, знаменующий начало поста и напоминающий о силе Креста Господня. Затем — Яблочный, когда мы празднуем Преображение Христа на горе Фавор. И завершает этот цикл Ореховый Спас — этот праздник отмечают на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы.
* 14 августа пройдет Медовый спас. Это народное название праздника, церковь же в этот день отмечает два события: Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста — праздник, связанный с древней традицией крестного хода в Константинополе, и празднество Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы.
Традиции поста.
Успенский пост — особое время, когда природа щедро делится своими плодами, а верующие учатся благодарности. В эти две недели храмы наполняются ароматом свежего меда, румяных яблок и золотистых колосьев.
Традиция освящения первых плодов — это не просто красивый обряд. Принося в церковь часть урожая, человек признает: все, что мы имеем — дар Божий. В дни Спасов корзины с дарами природы становятся живыми иконами — видимым выражением молитвы благодарения за щедроты земли.
Календарь питания в Успенский пост.
Успенский пост устанавливает мудрый ритм воздержания, где дни с горячей пищей сменяются периодами сухоядения. В более мягкие дни разрешены питательные, но простые блюда: ароматные каши на воде, сытные овощные супы, печеный картофель и тушеные овощи с грибами — все должно быть приготовлено без масла.
Эти две недели верующие проводят в особом воздержании: под запретом не только мясо и молоко, но и рыба.
В строгие дни постящиеся переходят на сухоядение: свежие и сушеные фрукты, овощи, орехи и мед, пророщенные злаки.
В субботу и воскресенье (16, 17, 23, 24 августа) допускается горячая пища с добавлением растительного масла. Это могут быть супы, каши, картофель, тушеные и печеные овощи.
Послабление разрешается лишь в праздник Преображения Господня, который совпадает со вторым Спасом — Яблочным (19 августа),
Что можно и нельзя делать в Успенский пост.
Что нельзя делать в пост.
Считается, что если человек не может придерживаться нужного рациона питания в силу проблем со здоровьем, следует сделать упор именно на пост духовный. В течение двух недель нужно подумать о своем жизненном пути и смысле жизни.
Во время поста стоит отказаться от шумных гуляний, не посещать развлекательные мероприятия, отметил отец Николай.
Считается, что в дни поста лучше не проводить свадьбы и венчания, но если это обычная скромная регистрация в ЗАГСе или тихое венчание, то запрета на это нет. Все веселые торжества и пышные праздники стоит перенести на конец августа — после дня Успения Пресвятой Богородицы.
Нельзя, как и в любой другой пост, сплетничать, ссориться, обижать и ругаться с близкими, сквернословить.
Что можно делать во время Успенского поста.
Лучше всего посвятить время поста духовной работе над собой, ходить на богослужения, молиться. Основная задача — очистить душу и освободиться от негативных мыслей.
Дни поста лучше всего проводить со своими родными и близкими, заниматься домашними делами в спокойной обстановке, а также проводить семейные обеды и ужины согласно календарю питания в пост.
По словам собеседника «Газеты.Ru», в Медовый и Яблочный спас можно сходить в храм и освятить овощи, фрукты и другие летние плоды. Часто люди несут яблоки, виноград, мед.
«В день Преображения Господня 19 августа верующие празднуют Яблочный спас. В этот день, кроме яблок, освящаются другие фрукты, например, груши, виноград, сливы, абрикосы, персики, арбузы и дыни. И в Ореховый спас, который выпадает на 29 августа, прихожане, как правило, угощают друг друга этими плодами урожая», — рассказал отец Николай.