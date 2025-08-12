Правительство Молдовы увеличит бюджет на празднование Дня независимости и «Limba Noastră» с 8,3 млн до 11,5 млн леев. Тендера не будет.
Открытый конкурс, стартовавший ранее, был аннулирован из-за «аномально низких цен» и несопоставимости предложений участников. Теперь, согласно пояснительной записке, бюджет распределён следующим образом:
6 млн леев — на художественную программу и информационную кампанию;
3 млн леев — на логистические услуги;
2,5 млн леев — на показ фильма «Шакалы».
Всего на мероприятия, запланированные на 27 августа, правительство выделит 11,5 млн леев из государственного бюджета.
Напомним, что компании Media Show Grup (оферта на 5,59 миллиона леев), Nova Event Solutions (5,59 миллиона) и DVV-Show (8,26 миллиона) хоть и соответствовали всем критериям для участия в тендере, но все три оферты отклонены, поскольку Госканцелярии «невозможно провести справедливое сравнение представленных предложений».
Тендеры — это для наивных. Опытные знают: прямые переговоры — прямой путь к нужным карманам.
Даже страшно представить, какими будут августовские праздники — День независимости и «Limba Noastră».
Сплошные флаги ЕС и предвыборная болтовня ПАС. И ещё шакалы…
