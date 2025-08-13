Лениво ползают, не обращая внимание на людей: на Нижнем озере калининградцы заметили толпу крыс

На берегу Нижнего озера со стороны Пролетарской ползает толпа крыс. Об этом «Клопс» сообщил очевидец во вторник, 12 августа.
Во время прогулки местный житель заметил кучу грызунов, лениво ползающих в траве и кустах, не обращая внимание на людей. Ситуация вызвала беспокойство у отдыхающих и вопросы к санитарному состоянию общественных мест города.
В июле помойку возле дома № 96 на Горького, 96 атаковали крысы. Осенью 2024 года жильцы уже жаловались на нехватку баков, медленный вывоз мусора, неприятный запах, грызунов и безразличии властей.