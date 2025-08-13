Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лениво ползают, не обращая внимание на людей: на Нижнем озере калининградцы заметили толпу крыс

Грызуны завелись на берегу со стороны Пролетарской.

Источник: Клопс.ru

На берегу Нижнего озера со стороны Пролетарской ползает толпа крыс. Об этом «Клопс» сообщил очевидец во вторник, 12 августа.

Во время прогулки местный житель заметил кучу грызунов, лениво ползающих в траве и кустах, не обращая внимание на людей. Ситуация вызвала беспокойство у отдыхающих и вопросы к санитарному состоянию общественных мест города.

В июле помойку возле дома № 96 на Горького, 96 атаковали крысы. Осенью 2024 года жильцы уже жаловались на нехватку баков, медленный вывоз мусора, неприятный запах, грызунов и безразличии властей.