Жителей Севастополя предупредили об отключении мобильного интернета

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в Telegram об отключении мобильного интернета в городе.
«Сейчас в Севастополе, как и на всем Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать», — написал он.
Местным жителям и гостям полуострова Развожаев порекомендовал:
заранее предупредить близких, что возможны отключения мобильного интернета, и рассказать детям и пожилым людям, что нужно делать, если пропали привычные каналы связи;использовать голосовую связь или смс, иметь запас средств на счету телефона;записать телефоны служб такси в телефонной книге;иметь при себе запас наличных денег.пользоваться Wi-Fi в заведениях, но только от доверенных организаций;заранее скачивать офлайн-карты.