Что россияне думают о землетрясении на Камчатке — опрос

30 июля 2025 года у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало одним из сильнейших в истории региона с 1952 года. Землетрясение вызвало цунами, которое достигло не только Камчатки и Курильский островов, но и побережье Японии, множество афтершоков, а также активизацию семи вулканов на полуострове. Среди них — Крашенинников, который не извергался с XV века. Еще одним последствием землетрясения стало смещение литосферных плит, в результате чего полуостров сдвинулся на два метра в юго-восточном направлении.
В результате землетрясения были разрушены жилые дома, повреждены детские сады, социальные объекты, частично обрушился потолок в терминале главного аэропорта Камчатки. В некоторых районах зафиксированы перебои с электроснабжением и связью. Цунами нанесло ущерб прибрежной инфраструктуре, в том числе портам и рыбоперерабатывающим предприятиям.
Власти ввели режим ЧС и организовали эвакуацию жителей из опасных зон. В преддверии нового учебного года особое внимание уделено безопасности детей: до 1 сентября во всех образовательных учреждениях Камчатки будут проверены все эвакуационные пути, установлены информационные вывески в безопасных местах, а также пройдут учения по эвакуации на случай землетрясения.