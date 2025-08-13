Что россияне думают о землетрясении на Камчатке — опрос

30 июля 2025 года у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало одним из сильнейших в истории региона с 1952 года. Землетрясение вызвало цунами, которое достигло не только Камчатки и Курильский островов, но и побережье Японии, множество афтершоков, а также активизацию семи вулканов на полуострове. Среди них — Крашенинников, который не извергался с XV века. Еще одним последствием землетрясения стало смещение литосферных плит, в результате чего полуостров сдвинулся на два метра в юго-восточном направлении.