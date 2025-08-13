Дятлова рассказала, почему на Ленпроспректе до сих пор нет выделенных полос для автобусов

На Ленпроспекте в Калининграде обустройство выделенной полосы для общественного транспорта затормозилось из-за того, что не удалось согласовать детали с ГАИ. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания во вторник, 12 августа.
Пока не начали, потому что проходим ещё процедуру согласования с органами ГИБДД. Мы пытаемся обратить в свою веру в том числе тех, в чьи полномочия входит согласование проектов организации дорожного движения.
По словам сити-менеджера, работы начнутся, когда «будут все документы»: «Администрация считает, что за выделенными полосами будущее, если мы по-настоящему хотим реализовывать приоритет общественного транспорта. Да, мы считаем, что другого пути не существует».
Первоначально работы планировали провести с 1 по 10 августа на участке от гостиницы «Калининград» до Театральной по обеим сторонам проспекта.