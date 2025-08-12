В Новосибирской области новорождённых девочек называют редкими именами

Валькирия — скандинавское имя, которое переводится как «женщина-воительница». В мифологии валькирии сопровождали самых достойных павших воинов в Вальхаллу — обитель вечного счастья. Даже сегодня это имя звучит гордо и благородно, а его обладательниц часто связывают с независимостью и силой характера.