В Новосибирской области новорождённых девочек называют редкими именами

В ЗАГСах Новосибирской области всё чаще регистрируют необычные имена для девочек. Среди них скандинавская Валькирия, греческая Анисия и казахская Дамелия.
В Новосибирской области несколько новорождённых девочек получили редкие имена, сообщили в региональном управлении ЗАГС. Особое внимание сотрудников привлекло имя Валькирия, пишет Atas.info.
Валькирия — скандинавское имя, которое переводится как «женщина-воительница». В мифологии валькирии сопровождали самых достойных павших воинов в Вальхаллу — обитель вечного счастья. Даже сегодня это имя звучит гордо и благородно, а его обладательниц часто связывают с независимостью и силой характера.
Среди других необычных имён, которые встречались в этом году — узбекское Осиё («исцеляющая»), казахское Дамелия («надежда» или «упование»), греческое Анисия («благотворная») и арабское Фариха («радость»).
При этом в списке самых популярных женских имён с привычным звучанием лидируют Ева, София, Варвара, Виктория и Анна.