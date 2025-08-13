Калининградская область тоннами закупает специи у Польши

В Калининградскую область с начала года ввезли почти 400 тонн специй и пряностей и это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 93% импорта приходится на Германию, Вьетнам, Австрию и Польшу, при этом 43% — только на Польшу. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре, отметив, что вся продукция была допущена к ввозу после фитосанитарного контроля.