Калининградская область тоннами закупает специи у Польши

Пряности активно везут к нам из соседней страны.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградскую область с начала года ввезли почти 400 тонн специй и пряностей и это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 93% импорта приходится на Германию, Вьетнам, Австрию и Польшу, при этом 43% — только на Польшу. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре, отметив, что вся продукция была допущена к ввозу после фитосанитарного контроля.

Странами, которые поставляют нам приправы, являются также Венгрия, Индия, Турция, Франция и Хорватия. Однако, из них завезли незначительные партии пряностей.