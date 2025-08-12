В Ростовской области могут ограничить трудовую деятельность мигрантов в торговле и доставке

Власти Ростовской области рассматривают возможность введения запрета на работу иностранных граждан в качестве курьеров, продавцов продовольственных товаров и в сфере транспорта. Соответствующие предложения содержатся в протоколе заседания областной межведомственной комиссии по вопросам привлечения иностранной рабочей силы, опубликованном на сайте регионального правительства.
Согласно документу, планируется ограничить трудовую деятельность мигрантов в сфере оптовой и розничной торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Ограничения коснутся не только стационарных магазинов, но и рынков, а также нестационарных торговых точек. Кроме того, предлагается запретить иностранцам работать курьерами, почтальонами и заниматься деятельностью, связанной с наземным и трубопроводным транспортом.
Инициатива направлена на рассмотрение врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Мигрантам в Ростове предложили работать в салонах красоты.
В Ростове власти хотят привлечь мигрантов к работе по изготовлению одежды и обуви (подробнее).