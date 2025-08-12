В Ростовской области могут ограничить трудовую деятельность мигрантов в торговле и доставке

Согласно документу, планируется ограничить трудовую деятельность мигрантов в сфере оптовой и розничной торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Ограничения коснутся не только стационарных магазинов, но и рынков, а также нестационарных торговых точек. Кроме того, предлагается запретить иностранцам работать курьерами, почтальонами и заниматься деятельностью, связанной с наземным и трубопроводным транспортом.