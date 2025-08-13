Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургские вузы решили проблему недобора бюджетников

Первая волна зачислений полностью покрыла бюджетные места.

Петербургские вузы полностью заполнили бюджетные квоты в первой волне приема 2025 года — всего в городе было 31 200 мест на бакалавриат и специалитет. Это заметный сдвиг по сравнению с 2023—2024 годами, когда часть мест оставалась незаполненной и требовались донаборы.

Приказы о зачислении опубликованы 2—3 августа, основная волна прошла 6—8 августа. Руководство вузов рассчитывает на продолжение положительной тенденции. Об этом сообщили «Ведомости Северо-Запад».

Ранее сообщалось, что в 2025 году Петербург побил исторический рекорд по количеству заявлений, отданных абитуриентами в городские вузы. Впервые университеты приняли 1 миллиона заявок на поступление.