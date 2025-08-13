Петербургские вузы решили проблему недобора бюджетников

Петербургские вузы полностью заполнили бюджетные квоты в первой волне приема 2025 года — всего в городе было 31 200 мест на бакалавриат и специалитет. Это заметный сдвиг по сравнению с 2023—2024 годами, когда часть мест оставалась незаполненной и требовались донаборы.
Приказы о зачислении опубликованы
Ранее сообщалось, что в 2025 году Петербург побил исторический рекорд по количеству заявлений, отданных абитуриентами в городские вузы. Впервые университеты приняли 1 миллиона заявок на поступление.