Петербургские вузы решили проблему недобора бюджетников

Петербургские вузы полностью заполнили бюджетные квоты в первой волне приема 2025 года — всего в городе было 31 200 мест на бакалавриат и специалитет. Это заметный сдвиг по сравнению с 2023—2024 годами, когда часть мест оставалась незаполненной и требовались донаборы.